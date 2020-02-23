Чергову порцію смакоти повезуть тернопільські волонтери для воїнів ООС на Східну Україну.

Наші господині приготували для бійців традиційні українські вареники та холодні закуски. Захисникам доставлять їжу у готовому вигляді.

Готують смаколики для українського війська волонтерки-господині громадської організації «Бункер С». Як розповіла її координаторка п. Марія, жінки збираються двічі на тиждень для приготування страв.

«Найпопулярнішими є вареники. Ми їх готуємо найчастіше, та й хлопці замовляють їх. Часто передають нам листи зі словами подяки. Нам приємно, що наші вареники додають їм сил там, на лінії вогню. Готуємо також й інші страви, різні салати, закуски. Запрошуємо жінок долучатися, адже робочі руки потрібні».

Черговий транш різних смачних страв для українських захисників відправлять на східну Україну.

Софія Романська