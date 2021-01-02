Господині у Тернополі готують святу вечерю українським воїнам. Вони ліплять вареники, варять кутю, печуть солодощі для захисників. Добра справа об’єднала учасниць тернопільського гурту “Золоті журавки” та ветеранів російсько-української війни.

Пані Марія готує вареники для українських захисників від початку війни на сході України. Жінка каже, що її надихає це робити самовіддана праця наших воїнів.

“Вони відмовилися від власного затишку, комфорту заради того, щоб ми жили в своїй країні в мирі і спокої. Це невеличка частинка нашого вкладу у цю боротьбу проти нашого ворога. Готуємо з любов’ю, ця справа об’єднує всіх нас”.

Господині планують приготувати понад двісті літрів куті, близько п’яти тисяч вареників, випічку і салати. Загалом волонтери повезуть військовим на Східну Україну понад дві тонни благодійної допомоги. Окрім продуктів, відправлять також гігієнічні засоби та маскувальні сітки.