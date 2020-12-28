На «Козацькій фабриці» у Тернополі кипить робота. Господині готують святу вечерю воїнам ООС. Страви доправлять українським захисникам на Східну Україну у готовому вигляді.

Пані Марія долучилася до волонтерської ініціативи півроку тому. Жінка готова жертвувати вільним часом, щоб приготувати бійцям їжу на святу вечерю.

«Хочеться, щоб наші захисники відчули свято на Різдво, щоб вони зрозуміли, що за них турбуються, їхній подвиг цінують. Попереду роботи чимало, але думаю, разом ми впораємося і зможемо приготувати смачні традиційні страви – це і вареники, і кутя, салати, випічка. Приємно готувати для них, адже вони – забезпечення нашого миру і спокою тут на цій землі».

Додамо, тернопільські господині від початку бойових дій на Східній Україні готують вареники українським захисникам, а волонтери відвозять їх бійцям. З нагоди свят передачі доповнюють кутею та іншими традиційними стравами.