Тернопільські господині четвертий рік ліплять вареники для захисників

28/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Черговий транш вареників готують волонтери «Бункеру-С» для українських захисників. Для приготування улюбленої страви воїнів необхідні робочі руки. Відтак охочих допомогти просять зголошуватися.

Партії вареників тернопільські господині відправляють на схід регулярно з 2014-го року, – розповідає волонтерка пані Анна. Доповнюють передачі салатами, випічкою, солодощами. Стравам від українських господинь бійці завжди раді.

«Вони дуже тішаться, коли отримують від нас вареники, а також інші страви. Хлопці їх дуже полюбили, чекають з нетерпінням. А ми стараємося по можливості регулярно передавати їжу. Тож запрошуємо наших чудових господинь приєднуватися до приготування».

Як зазначили волонтери, страви тернопільських господинь доставлять бійцям різних підрозділів у Донецькій і Луганській областях. В організації «Бункер-С» господині збираються по кілька разів на тиждень для приготування страв.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,334 / 12.14m