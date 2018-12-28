Тернопільські господині четвертий рік ліплять вареники для захисників
Черговий транш вареників готують волонтери «Бункеру-С» для українських захисників. Для приготування улюбленої страви воїнів необхідні робочі руки. Відтак охочих допомогти просять зголошуватися.
Партії вареників тернопільські господині відправляють на схід регулярно з 2014-го року, – розповідає волонтерка пані Анна. Доповнюють передачі салатами, випічкою, солодощами. Стравам від українських господинь бійці завжди раді.
«Вони дуже тішаться, коли отримують від нас вареники, а також інші страви. Хлопці їх дуже полюбили, чекають з нетерпінням. А ми стараємося по можливості регулярно передавати їжу. Тож запрошуємо наших чудових господинь приєднуватися до приготування».
Як зазначили волонтери, страви тернопільських господинь доставлять бійцям різних підрозділів у Донецькій і Луганській областях. В організації «Бункер-С» господині збираються по кілька разів на тиждень для приготування страв.
Софія Романська
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