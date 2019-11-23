Черговий транш смаколиків, маскувальних сіток, військового спорядження відправили тернопільські волонтери на Східну Україну. Тернопільські господині, благодійники не втомлюються допомагати українським воїнам.

«Господиньки ліплять вареники, а ми все відправляємо!», – зазначає волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Феціца.

Жителі Тернопільщини надають біцям різноманітну допомогу: від їжі до військового спорядження.

«Бійці 128 ОГШБр отримали маскувальні сітки, банерну тканину, гелеві акумулятори, каву та жувальні гумки. Також наші господині приготували для них смачні страви: варенички, бурячок та морква по-корейськи. Військове спорядження та продукти харчування передали бійцям добровольчих підрозділів. Шини до військового автомобіля та різні смаколики поїхали до бійців Айдару. Також передачі з необхідним відправили нашим захисникам 56 ОМПБр. Дякую усім добрим людям, які долучаються і не втомилися!!!».

Додамо, тернопільські господині щодня готують для бійців різноманітні страви, які волонтери передають на Східну Україну у готовому вигляді. А місцеві студенти продовжують плести маскувальні сітки, чимало меценатів шукає різноманітне військове спорядження та техніку.

Софія Романська