Морозиво – популярний продукт влітку. Любителям цього делікатесу радять дотримуватися ряд певних вимог. Оскільки під час високих температур у більшості продуктів швидко розмножуються бактерії.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі області, відповідно до державних стандартів морозиво розділяють на три види: морозиво з молочними жирами, плодово-ягідне морозиво і морозиво, що містить рослинні жири.

«Морозиво на основі молочних жирів, вважається найкориснішим. Зазвичай, це морозиво зберігається 10-12 місяців, хоча сьогодні на ринку присутні позиції, термін реалізації яких – 2 роки. Варто знати, що чим довше зберігається морозиво, тим менше гарантій, що воно не зіпсувалося і не містить шкідливих бактерій. Зіпсована упаковка вказує на неналежне зберігання або транспортування даного продукту. Наявність у морозильній камері залишків води, надмірного намерзання чи вологи на стінках вказує про недотримання температурних режимів та сприяє розвитку мікроорганізмів».

Фахівці рекомендують завжди перевіряти дату виготовлення морозива. А також радять відмовитися від так званого, апаратного морозива, яке готують у точці продажу. Оскільки там висока ймовірність поширення бактерій.

Софія Романська