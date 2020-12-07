7 грудня – Всесвітній День української хустки! З цієї нагоди тернопільські епідеміологині долучилися до Всеукраїнського флешмобу «Зроби фото з хусткою». Вони одягнули яскраві оригінальні хустини та зібралися для спільної фотосесії.

«Дякую чарівним, креативним, небайдужим представницям нашого колективу за участь у Всеукраїнському флешмобі “Українська хустка”! Дякую за ті приємні миті, коли відчуваєш дух єдності! Дякую за позитивні емоції», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Всесвітній День української хустки відзначають лише другий рік поспіль. Його ініціювала група активісток в Америці. Завдяки діаспорі, свято одразу ж набуло статусу всесвітнього. День хустки відзначили громади декількох країн, зокрема Іспанії, Канади та США.