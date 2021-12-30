Нове обладнання отримали лабораторні центри контролю та профілактики хвороб на Тернопільщині, — повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це дозволить ефективніше та оперативніше працювати у дослідженні радіаційної ситуації.

“Задля покращення якості надання послуг ми придбали дозиметр-радіометр МКС, який використовуватиметься для дозиметричного контролю рентгенівського та гамма випромінювання на промислових підприємствах, в медичних, наукових та інших закладах для оперативного та періодичного контролю радіаційної обстановки, вимірювання рівня забрудненості поверхонь альфа-, бета-, гамма- активними речовинами, пошуку джерел іонізуючого випромінювання”.

Окрім цього, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб встановили новий прилад для вимірювання радіації та генератор. Вартість цього обладнання понад 900 тис. грн.