Роботизовану станцію отримав Тернопільський обласний лабораторний центр за сприянням представництва ВООЗ в Україні. Прилад застосовуватимуть для ПЛР-досліджень COVID-19.

Нова роботизована станція допоможе пришвидшити проведення аналізів, стабілізувати результати роботи, а відтак збільшити кількість тестувань коронавірусу. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, це дозволить розширити потужності обласного лабораторного центру.

“Використання роботизованої станції на етапі підготовки ПЛР-реакції забезпечує стабільні та відтворювані результати, а також значно скорочує час на проведення досліджень. Окрему подяку висловлюємо фахівцю відділу молекулярної біології і генетики ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» 🏻Руслану Родрігесу, який допоміг працівникам зорієнтуватися в передових технологіях, щоб вони могли ефективніше виконувати роботу і дотримуватися високих стандартів проведення лабораторних досліджень, а також фахівцю ТОВ «Біокор Технолоджі ЛТД» Роману Гулковському за проведений тренінг для працівників вірусологічної лабораторії та лабораторії особливо небезпечних інфекцій з інтерпретації результатів наборів реагентів”.

Додамо, нині потужності обласного лабораторного центру дозволяють проводити більше тисячі досліджень коронавірусу на добу. Втім, наразі кількість тестувань дещо скоротилася. Лікарі кажуть: чимало пацієнтів відмовляються тестуватися.