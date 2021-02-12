Тернопільські епідеміологи боряться не лише з коронавірусом, але й зі снігом. ФОТО

Флешмоб з лопатами влаштували працівники обласного лабораторного центру. Вони взялися розчищати територію установи, щоб допомогти таким чином комунальникам.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, день у працівників ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» розпочався з снігового флешмобу.

«Завдяки згуртованості колективу було швидко розчищено територію установи. Боремося з негодою разом».

Лікарі зазначають: хоча розчищення снігу не є повноцінним тренуванням, однак під час такої роботи навантажуються м’язи рук, передпліччя, а також спини. Крім того, за годину розчищення снігу лопатою, можна витратити 440 кілокалорій. Втім, для людей без жодної фізичної підготовки така робота може бути небезпечною – є ймовірність травмувати хребет. Медики радять при розчищенні снігу навантажуватися поступово.



