Тернопільські дзюдоїсти привезли срібні та бронзові нагороди з чемпіонату України. Юнаки змагалися у різних вікових категоріях і встановили особисті рекорди.

Змагання зібрали спортсменів з різних областей України. Як розповів тренер Віталій Гнатишин, поєдинки проходили у Ворохті на Івано-Франківщині.

«Честь нашої області захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ та Федерації дзюдо, самбо Тернопілля, які гідно змагались з командами з Донецької, Київської, Запорізької, Волинської, Львівської та інших областей. Так, у ваговій категорії 73 кг. Ілля Тукало здобув срібну нагороду, а Артем Маківка виборов «бронзу». У цій же категорії Устим Басан став п’ятим. Щодо інших результатів, то Артур Яєчник був також п’ятим у ваговій категорії 66 кг., дев’яті місця посіли Бобко Ігор та Вдовиченко Володимир. У ваговій категорії 66 кг. достойно виступив і Святослав Бутрин».

Додамо, дзюдо— японське бойове мистецтво. Основні правила, принципи тренувань і проведення змагань були сформульовані Кано Дзіґоро.