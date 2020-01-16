Команда Управління ДСНС України у Тернопільській області з пожежного кросфіту «Тернопільські дракони» – прийняла виклик від своїх львівських колег – «Галицьких левів» та долучилась до челенджу, що набирає популярності серед українських рятувальників.

В повному бойовому спорядженні, з апаратами на стисненому повітрі, рятувальники вправно пролізли між щаблями штурмової драбини, крізь вузькі отвори, розміром 25см на 30см. В оснащенні рятувальника зробити це було доволі складно та «Тернопільські дракони» гідно впорались з завданням.

Підтримуючи умови челенджу, вони предали естафету далі: своїм-колегам рятувальникам з Головного Управління ДСНС у Миколаївській області, а також вогнеборцям з м.Катовіце Шльонського воєводства Республіки Польща й м.Шилале Литовської Республіки.