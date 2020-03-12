Гуманітарну допомогу для українських водіїв зібрали тернопільські дошкільнята.

Діти разом з батьками підготували для захисників пакунки з найбільш необхідними продуктами. Усе це доставлять на Східну Україну волонтери.

Благодійну акцію влаштували діти із дошкільного начального закладу №38. Малеча зібрала для українських воїнів чимало смакоти, – розповідає тернопільська волонтерка Христина Феціца.

«Ці дітки – наше світле майбутнє! Щиро дякую за допомогу та підтримку захисників! Дітки дошкільного навчального закладу №38 разом з батьками зібрали солодощі, продукти харчування, кошти та добрий настрій для бійців, які тримають над нами небо! Низький Вам уклін за правильне виховання підростаючого покоління! Також велика подяка хлопчику, який зателефонував перед виїздом і передав власноруч з любов’ю складений пакунок для бійців-добровольців».

Додамо, волонтери з Тернопільщини регулярно відправляють благодійну допомогу на Східну Україну. Готують їжу українським бійцям місцеві господині.

Софія Романська