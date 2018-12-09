Тернопільські дороги і тротуари перетворилися на каток

08/12/2018 Розмір тексту:

Через опади та нічні заморозки тернопільські дороги і тротуари перетворилися на ковзанки. Тернополяни у соцмережах масово скаржаться, що ходити і їздити стає неможливо. Комунальна техніка не встигає впоратися з примхами зимової погоди.

Жителька обласного центру Тетяна Гудз скаржиться: від вчорашнього вечора до сьогодні тернопільські дороги небезпечні для життя і здоров’я. «Дуже слизько скрізь у Тернополі. Я розумію, що погода така. Але все ж таки, чому ніхто не посипає вулиць? Як вести дитину до садка? Наприклад, доріжка від садка №3 до школи №12 стала суцільною ковзанкою».

«Сьогодні вся Дружба – суцільний каток», – продовжує тернополянин Іван Бойчук. «Треба було дійти до зупинки на Кривоноса, то майже на четвереньках добирався. Чому так все в нашому місті? Невже дефіцит піску».

В управлінні житлово-комунального господарства запевняють, комунальники в Тернополі працюють в посиленому режиму. На посипання автошляхів виїхало 60 одиниць техніки. «Підприємство «Міськшляхрембуд» обслуговує мікрорайони Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця. ТОВ «Авакс Проф» прибирає центральні вулиці, а також на Новому світі, Сонячному, Східному», – повідомив начальник управління ЖКГ Олег Соколовський.

Тернополянам радять повідомляти про незадовільне утримання автошляхів на гарячу лінію ТМР за номером 15-80.

Софія Романська