Тернопільські діти молилися у Катедрі за мир і єдність усіх людей на землі

«Мільйон дітей моляться разом за єдність і мир» – всесвітню ініціативу під такою назвою підтримали в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Взяли участь у молитовному дійстві десятки хлопчиків і дівчаток. Разом з дітьми на молитву прийшли і їхні батьки.

Дванадцятирічна Уляна щонеділі з мамою відвідує богослужіння у Катедрі. Дівчинка каже, що вирішила долучилися і до всесвітньої молитовної ініціативи за єдність і мир. “Кожної неділі з мамою і сестричкою приходимо. Сьогодні вирішили бути на молитві, тут всі мої друзі, з якими вчилися у недільній школі. Час тут дуже скоро проходить, тому що місце особливе”.

Як розповіли в Архикатедральному соборі, у всесвітній молитві взяли участь діти з недільної школи. Після Божественної Літургії з особливою участю малечі, що традиційно служиться в храмі щонеділі о 12 годині — діти та їхні батьки молилися частину Вервиці за мир та єдність усіх людей на землі.