Зміни до Регламенту Тернопільської міської ради сьомого скликання внесли депутати на позачерговій сесії 8 квітня.

Регламент доповнили ще однією статтею. У ній зазначено, що в умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану пленарні засідання міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференції, тобто дистанційно.

– Йдеться про можливість проведення сесій онлайн, але вони будуть стосуватися виключно питань, які пов’язані із ліквідацією СОVID-19, тобто жодні господарські питання на такій сесії не можуть розглядатися, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – Ми отримали методичні рекомендації від USAID та Асоціації міст України, як ці зміни прописати в регламенті, і прописали їх. Якщо хтось із депутатів на момент сесії не матиме відеозв’язку, то братиме участь у сесії в режимі аудіозв’язку.

У прийнятому документі вказано, що до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про визначення залу, у якому проводитиметься сесія міської ради в режимі відеоконференції, приймається міським головою. У залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише: міський голова, секретар ради, доповідачі, працівники управління організаційно-виконавчої роботи та відділу діджиталізації та програмування. Голосування депутатів на сесії в режимі відеоконференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;

2) депутат після озвучення його прізвища говорить свою позицію щодо проекту рішення: “за”, “проти” або “утримався”.

Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у пленарному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення.

Такі ж зміни депутати внесли і до «Положення про постійні комісії міської ради». Засідання комісій під час надзвичайної ситуації також проводитимуть в режимі відеоконференції.

Ольга Трач

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