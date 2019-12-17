Сорок друга сесія Тернопільської міської ради відбудеться 20 грудня.

На останньому в цьому році засіданні депутати мають затвердити ряд важливих питань та документів, відповідно до яких громада житиме у наступному році. Оскільки попередня сесія відбулася на початку грудня, то на це засідання в орієнтовному порядку денному є тільки 59 проектів рішень. Як правило перед початком сесії до порядку денного вносять ще проекти з голосу.

Звіти про виконання більшості міських програм та затвердження програм на наступні 3-4 роки депутати заслухали і прийняли на 41-ій сесії. Цього разу їм запропонують внести зміни до програм, які були розроблені до 2020 року включно: «Безпечна громада», розвитку пасажирського транспорту, розвитку велосипедної інфраструктури міста, реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади. Також будуть внесені зміни до бюджету громади на 2019 рік.

На цій сесії депутати мають розглянути і затвердити два головні документи, за якими громада житиме і розвиватиметься у наступному році. Перший – це Програма економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади. Вперше її затверджуватимуть не на один рік, як було раніше, а на два – 2020 і 2021-ий. Другий – місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. Після цього перейдуть до розгляду земельних питань.

Ольга Трач

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