Сесія Тернопільської обласної ради засудила рішення Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України про заснування так званої Консультативної ради за участі представників самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Представники громадських організацій зачитали своє звернення, яким засудили мінські домовленості та дії центральної влади як «….антидержавницькі».

У свою чергу виступили уповноважені представники фракцій. Звертаючись до колег, Олег Сиротюк (ВО «Свобода» доповнив звернення формулюванням про державну зраду керівника офісу Президента та кроками, здійсненими у Мінську, в сторону капітуляції).

Обласна рада підтримала виступаючих та прийняла звернення до керівництва держави, у якому йдеться:

У той час, поки увага переважної більшості українського суспільства зосереджена на проблемах, прямо пов’язаних із світовою пандемією коронавірусу COVID-19, в діях окремих державних службовців Офісу Президента України вбачаються ознаки державної зради.

Ми, депутати Тернопільської обласної ради, висловлюємо глибоке занепокоєння тим, що чинна українська влада вирішила задовольнити ще одну забаганку Москви та підписала «Рішення тристоронньої контактної групи про заснування так званої Консультативної ради», в якому представники України і так званих «ДНР» і «ЛНР» будуть на рівних обговорювати політичні питання, без Росії. Вона тепер просто «спостерігач», як Франція, Німеччина та ОБСЄ.

Завдяки зусиллям державних інституцій України та громадянського суспільства в попередні роки весь цивілізований світ офіційно визнав Росію агресором: Росію, постійного члена Ради Безпеки ООН, названо агресором з найвищої світової трибуни – Генеральної Асамблеї ООН. Спільними зусиллями з міжнародними партнерами Росію вдалося змусити сісти за стіл переговорів. Цьому сприяв й міжнародний санкційний тиск на кремлівський режим.

Суттєвого прогресу також досягнуто в розгляді позовів проти Росії в міжнародних судах, що дає нам надію на притягнення кремлівського режиму до відповідальності за скоєні злочини. Однак, чинна українська влада на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським готова одним розчерком пера перекреслити все це, розписатися у власній неспроможності, непрофесійності і некомпетентності, взяти на озброєння тези російської пропаганди про так званий «внутрішній конфлікт», зняти з Росії відповідальність за агресію проти нашої держави, зруйнувати міжнародну коаліцію на підтримку України, знищити українську позицію в міжнародних судах, власними руками надати правосуб’єктність незаконним квазіутворенням на окупованому Донбасі, які представляють російську окупаційну владу.

Ми застерігаємо владу Володимира Зеленського, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до захисту населення України від розповсюдження коронавірусу COVID-19 та не використовувати ситуацію, пов’язану з обмеженням масових заходів, щоб у турборежимі через Верховну Раду України «протягнути» низку антиукраїнських, антинародних законів в інтересах Москви, транснаціональних корпорацій та олігархів:

– продаж земель сільськогосподарського призначення;

– продаж стратегічних підприємств;

– зменшення видатків на українську армію;

– відмови від курсу на членство в ЄС та НАТО;

– про скасуваня Закону України «Про забезпечення та функціонування української мови як державної»;

Без продуманої військової стратегії і доктрини щодо ведення бойових дій жодні дипломатичні зусилля не дадуть результату. Держава-агресор розуміє тільки силу. Діалог урегулювання має відбуватися з реальним агресором, а не з його маріонетками. Інакше цей процес не матиме кінця.