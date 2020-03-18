Депутати обласної ради звернулися до керівництва держави щодо захисту економіки та бізнесу у період карантину в нашій державі.

Відповідне звернення, адресоване Президенту УкраїниВолодимиру Зеленському, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністру Денису Шмигалю, прийняли на вчорашній сесії.

«Епідемія – це не лише питання здоров’я. Під загрозою опиняється економіка, яка, в свою чергу,потерпає від обмежень руху людей і товарів, від бойових дій у різних частинах світу,від торгових війн, особливо в енергетичній сфері. Світові лідери у зверненнях до народу цьому питанню присвячують левов участку своїх виступів. Це боротьба на всіх фронтах. Людям потрібно дати не лише вижити, а й нормально житии під час карантину. Поки що з владних кабінетів України ми лише чуємо про боротьбу медичну. Влада намагається списати на пандемію власні провали в економічній політиці, які стали очевидними з осені минулого року, – йдеться у документі. – Саме тому ми, депутати Тернопільської обласної ради,вимагаємо звіту уряду про кризові явища в економіці, спричинені коронавірусом, длізнатися прогноз розвитку подій, щоб спланувати кроки,які допоможуть Україні пережити цей складний період… Ми невідкладно вимагаємо підготувати рішення РНБО щодо захисту економіки. Напрацювання з цього приводу уже є, тому ми наполегливо пропонуємо План 10 антикризових кроків в економічній сфері, де ключовим пунктом є зниження податків, скасування антиФОПівських антибізнесових законів і введення податку на виведений капітал».