Кредит у розмірі два мільйони євро візьме міська рада у Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть витрачені на закупівлю нових автобусів для комунального підприємства «Міськавтотранс».

Відповідне рішення про «Затвердження Угоди про передачу коштів позики» депутати прийняли на 44 позачерговій сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 27 грудня.

– Дякую, що знайшли час, незважаючи на передноворічний період, – звернувся до депутатів на початку засідання міський голова Сергій Надал. – Це дуже несподівана сесія, тому що 26 грудня ми завершили всі оформлення документів з Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів та отримали всі необхідні дозволи і погодження. Для того, щоб ми почали реалізацію нашого проекту із придбання автобусів, починаючи з січня 2020 року, Мінфін вимагає, щоб сесія затвердила угоду з Мінфіном, і це має бути зроблено ще у 2019 році. Дякую за підтримку, за Ваше розуміння і мудрість. Крім того, хочу подякувати нардепу Людмилі Марченко – людині, яка дуже багато зусиль приклала для того, щоб ми за два дні змогли отримати усі погодження усіх міністерств.

На 43-ій позачерговій сесії, яка відбулася 23 грудня, депутати вже прийняли два рішення щодо отримання цього кредиту: «Про надання місцевої гарантії для забезпечення виконання комунальним підприємством «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради зобов’язань за запозиченням у Міністерства фінансів України для реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні» та «Про надання дозволу КП «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради на участь у проекті «Міський громадський транспорт України». А нове рішення стало завершальним у питанні отримання кредиту.

– Дане рішення є логічним завершенням попередніх рішень про надання місцевої гарантії, – пояснила депутатам Тетяна Корчак, начальник управління економіки, промисловості та праці. Дана угода буде підписана Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, міським головою Тернополя і директором КП «Міськавтотранс». Проте, вона вступає в силу після затвердження на розгляді міської ради. Угода передбачає передачу частини позики в сумі двох мільйонів гривень на умовах зворотності, строковості, платності та цільового використання для впровадженян підпроекту «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» в Тернополі» в рамках великого проекту, який буде діяти в Україні «Міський громадський транспорт України» за кошти Європейського інвестиційного банку. Термін позики – 13 років, пільговий період – три роки, відсоткова ставка за користування кредитом – 2,5%, гаситься щопівроку рівними частинами і «Міськавтотранс» зобов’язаний сплатити Мінфіну плату за користування даним кредитом у розмірі 0,5% річних від вибраної ним суми з даного проекту. Щодо придбання автобусів, то буде оголошено міжнародний тендер з оприлюдненням в системі «Прозоро», де буде чітко прописано умови щодо того, які мають бути придбані автобуси, якої довжини, якої пасажиромісткості, якої потужності тощо. За вимогою попередньої сесії в умовах також буде зазначено, що це не повинні бути автобуси виробництва країни- агресора.

Сорок четверта позачергова сесія тривала всього одинадцять хвилин. За винесений на розгляд проект рішення проголосували 32 депутати.

Ольга Трач