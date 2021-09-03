Дев’ята сесія Тернопільської міської ради відбулася третього вересня. Тривало засідання трохи більше години. На ньому розглянули 150 питань порядку денного.

Така оперативність розгляду проектів рішень пов’язана із запровадженням «пакетного» голосування. Це означає, що депутати голосують один раз одразу за декілька проектів, які належать до однієї сфери правовідносин, тобто є однопредметними рішеннями або пов’язані між собою. Відповідні зміни до Регламенту міськради депутати внесли на сьомій сесії, яка відбулася у липні. Статтю 12 «Погоджувальна рада» Регламенту доповнили ще одним пунктом: «вносить пропозиції щодо об’єднання питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметних рішень, або пов’язаних між собою) для проведення одного голосування.». А на цій сесії зміни випробували у дії. Більшість питань об’єднали у блоки, яких вийшло 12, а ті, які не увійшли у блоки розглядали кожне окремо.

Про найважливіші рішення, які прийняли на сесії розповів міський голова Сергій Надал.

– Депутати прийняли звернення до керівництва держави на основі звернення ГО «Лемківщина» стосовно належної підтримки тих, хто був переселений зі своїх земель, – каже Сергій Надал. – У зверненні пропонується взяти приклад європейських країн, наприклад, Польщі, як компенсувати збитки, які понесли люди внаслідок примусового виселення. Було прийнято зміни до бюджету міста, які стосуються отриманих коштів на завершення ремонту об’їзної дороги – 400 мільйонів, для потреб інсулінозалежних – 600 тисяч та 2 мільйони гривень на будівництво будинків сімейного типу. Було прийнято ряд рішень про надання дозволів на розроблення детальних планів територій. Мова йде про деталізацію планів територій нашого міста по різних мікрорайонах з врахуванням мереж, доріг, комунікацій, споруд, які потенційно можуть там з’являтися. Ще одним рішенням ми затвердили Положення про роботу муніципальної інспекції, яке надає можливість використовувати їм автоматизовану систему обліку порушників правил паркування транспортних засобів. Тепер муніципальна інспекція має право використовувати дану систему, фіксувати факт порушення, який зразу вноситься в Єдиний реєстр, автоматично роздруковувати протокол про штраф. Сподіваємось таким чином усунути людський фактор та будь-які корупційні дії, оскільки порушення потрапляє в єдину базу по Україні і неможливо будь-які зміни внести. Це також полегшить роботу інспекторів, збільшить кількість протоколів і виявлених порушників і, відповідно, суму надходжень.

На сесії також затвердили порядок впровадження у школах громади модифікованої програми «Основи християнської етики» для 1-9 класів. З державного бюджету цей предмет не фінансуватиметься, оскільки Міністерство освіти виключило його з обов’язкової програми. Фінансуватиметься він з міського бюджету. Міський голова наголосив, що ця освітня програма проходитиме в школах, як факультатив і відвідування його буде добровільним, якщо батьки не хочуть, щоб дитина вивчала цей предмет, то вона не буде ходити на ці заняття.

Також депутати внесли зміни до проекту рішення «Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя». Воно було прийняте у червні 2018 року. Тоді міська рада взяла кредит у Європейського інвестиційного банку в розмірі 25 мільйонів 408 тисяч гривень терміном до 22 років. Зміна стосується суми кредиту. Вона збільшилася на шість мільйонів євро.

На сесії також прийняли ряд питань земельного законодавства, які стосуються сіл, приєднаних до міста, ОСББ, закріплення земель під приватними домоволодіннями чи за суб’єктами господарювання.