Під час пленарного засідання 50-ої чергової сесії Тернопільської міської ради депутатами прийнято Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду мовного законодавства.

Подаємо текст звернення:

Президентові України Зеленському В.О.

Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О.

Прем’єр-міністрові України Шмигалю Д.А.

З приводу перегляду мовного законодавства

Українське суспільство глибоко обурене намірами високопосадовців руйнувати основи української державності.

До таких спроб належать публічно виголошені наміри обмежити використання української державної мови у публічній сфері.

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив про потребу “навести порядок з мовними квотами”, щоб усунути “несправедливість щодо людей, які не є україномовними”.

27 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже заявив про потребу змінювати закон про мову.

Українські суди закидають чисельними позовами від імені депутатів монобільшості з вимогою очорнити символи української державності.

Наступ на права українців розпочали ті, кого народ і Конституція зобов’язують захищати право українців бути собою.

“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову!” – сказала Ліна Костенко. Кожен окупант намагався знищити українську мову. Ворог фізично знищував носіїв української мови, нашу інтелігенцію, письменництво, науковців. Українську мову забороняли 134 рази.

Закон про мову це:

Крок до справедливості і відновлення самоповаги українця та єдності української нації.

Посилення безпеки українського інформаційного простору в умовах російської агресії та протидія інформаційній війні, яка ведеться здебільшого російською.

Більше мільярда інвестицій за рахунок розвитку національного ринку книговидавництва, кіно, культурного, освітнього та мистецького продукту.

Спроби обмежити використання української мови у публічній сфері є політичною диверсією проти України, української нації та кожного українця.

Переконані — такі заяви руйнують єдність нації. Є черговою спробою поділити українців на різні сорти. Ведуть до перетворення України у колонію та провокують громадянський конфлікт.

Звертаємося до Голови Верховної Ради, Президента України та Глави уряду та вимагаємо:

Припинити нападки на основи української нації та державності!

Публічно вибачитись за вислови, які зневажають Україну!

Зупинити політику малоросійства та нищення української держави!

Звернення прийнято на пленарному засіданні п`ятдесятої сесії Тернопільської міської ради 29.05.2020.

Слава Україні!

Міський голова Тернополя С.В.Надал