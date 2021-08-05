Тернопільські депутати розповіли, де і за скільки відпочивали цього року. ВІДЕО

Фото з відпустки. На Кіпрі, Багамах, Мальті. У воді, на верблюді чи супер-готелі. В горах чи на морі.

Журналісти Т1 дослідили, де відпочивають депутати Тернополя. Не надто відверто розповідали про свої вподобання, а тим паче суми, які витрачають на відпустки. Та все ж – журналісти співставили те, що розповіли на камеру із тим, чим хизувались у соцмережах наші обранці. Про цьогорічну відпустку відповідь у всіх одна – часу немає, мовляв, працюють не покладаючи рук.

До прикладу Ружена Волянська зазначила, цього року нікуди не їздила і не планує. Але зізналася, обожнює відпочинок саме на морі. Єдина, хто привідкрив карти для нашої знімальної групи і назвала приблизну суму, яку готова віддати за відпочинок – у межах 1000 доларів.

Не збирається у відпустку й Ольга Шахін. Мовляв, багато роботи на окрузі. Та відкриваємо соцмережі і оцінюємо, де була депутатка цьогоріч. У січні – вже відпочивала у теплих краях. На камеру ж розповіла – надає перевагу морю, а не горам. А ще – має традицію – щороку відвідувати Одещину.

Вже встиг побувати в Одесі, перлині біля чорного моря, Андрій Цибульський. Повноцінним відпочинком це не вважає. Адже був лише кілька днів. Вікенд обійшовся йому у “пів Єгипту”. Та точної суми, яку витратив упродовж трьох днів таки не назвав.

Та чи поїде цього року закордон – поки не знає. Пояснив це тим, що є деяка невизначеність через епідеміологічну ситуацію в країні. Проте, часто подорожує Україною. У цьому списку Львів, Карпати, цікаві місцини Тернопільщини.

А от кого не зупиняє ні ковід, ні вартість турів – так це Віктора Гевка. Цього року встиг побувати у Чорногорії. Та планує ще одну відпустку. І зізнався, за відпочинок готовий платити “великі гроші”.

На своє море не заробив ще досі Роман Навроцький. У депутата зараз – сезонний бізнес. Ні у нього в соцмережах, ні у його дружини світлин із відпочинку немає. Депутат відзначив, відпустка ще попереду. Хоче полетіти у теплі краї взимку. Проте, скільки грошей може витратити на поїздку – не зізнався.

Не любить віддавати десятки тисяч за відпочинок і депутатка Мар’яна Юрик. Жінка зазначила, відпустку любить проводити закордоном, проте відпочинок і список “що побачити” складає самотужки із чоловіком. Та після подорожі закордон, обов’язково потрібно відпочити кілька днів в Україні, додала депутатка. Переважно вибирають Карпати.

Мало відпочивав цьогоріч Рустам Ергешов і лише в рамках корпоративної відпустки на два дні. Переконує – не любить відпочивати на широку ногу.

Робота-роботою, але відпочивати теж потрібно вміти. Ми ж робимо висновки – новоспечені депутати ще не навчились витрачати шалені суми на відпочинок. А от досвідчені – добре знають куди і за скільки їхати, щоправда, цим не дуже хизуються. Навіть у соцмережах.