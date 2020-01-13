Депутати Тернопільської обласної ради звернулись до Верховної ради України з пропозицією відзначити 100-ліття від дня народження Ярослави Стецько на державному рівні.

У рішенні йдеться: «Ми, депутати Тернопільської обласної ради, з метою розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Тернопільщини звертаємося до Верховної Ради України відзначити на державному рівні у 2020 році пам’ятну дату – 100-річчя з дня народження Ярослави Стецько.

Рекомендуємо Верховній Раді України запропонувати Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 100 річниці від дня народження Ярослави Стецько; публічному акціонерному товариству «Укрпошта» – видати поштові конверти і поштові марки, присвячені вказаній пам’ятній даті».