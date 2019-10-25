У міській раді стурбовані проблемними питаннями, які стосуються бюджету громади на 2020 рік.

Йдеться про те, що розглянуті Верховною Радою України в першому читанні законопроекти Уряду «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» передбачають надмірне додаткове навантаження на місцеві бюджети. У зв’язку із цим на черговій сесії депутати прийняли звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та народних депутатів від Тернопільщини.

– Ми говоримо про ті проблеми, що у державному бюджеті не передбачено коштів для виплати зарплати у повному обсязі вчителям шкіл, медичним працівникам, витрати на стоматологічне лікування, плюс є намагання керівництва держави забрати із надходжень до місцевих бюджеті такий платіж як акцизний збір, а це понад 65 мільйонів гривень в рік місцевих доходів, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Тому ми звертаємось до Уряду і керівництв держави для того, щоб вони до моменту другого читання бюджету могли врахувати пропозиції і зауваження, які вони отримують зі всієї України.

У зверненні вказано, що громаді у 2020му році не вистачатиме субвенційних коштів, передбачених на освіту та охорону здоров’я. Крім того, з місцевого бюджету вже декілька років фінансуються професійно-технічні навчальні заклади та відшкодовуються пільги з оплати послуг зв`язку та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян. Тому Тернопільська міська рада звертається із проханням під час процедури розгляду законопроектів “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”:

1.Здійснити впорядкування форми власності професійно-технічних навчальних закладів.

2.У повному обсязі забезпечити фінансовим ресурсом з державного бюджету заклади освіти та охорони здоров’я.

3.Виділити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян та послуг зв’язку.

Ольга Трач

Фото автора