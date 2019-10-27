У кожній тернопільській школі працює медсестра, а у деяких ще й лікар. Є медичні працівники також у дитячих садочках і профтехучилищах.

Вони підпорядковуються управлінню охорони здоров’я і отримували зарплату за рахунок державної субвенції. Та у проекті Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» на 2020-ий рік не передбачено фінансування медичних послуг дітям в освітніх закладах. Тому під час чергової сесії депутати звернулися до Голови ВРУ, прем’єр-міністра та народних депутатів із проханням внести зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

– У проекті державного бюджету на наступний рік не передбачено фінансування зарплати медичним працівникам, які обслуговують дитячі садочки, школи, профтехучилища, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – По –перше, це питання медичної безпеки дітей, по-друге, це питання роботи і зарплати наших працівників. Сподіваюся, держава передбачить оплату праці лікарів в закладах освіти. Якщо ні, то будемо враховувати це при прийнятті місцевого бюджету на 2020 рік, щоб вирішити проблему.

Зокрема, у прийнятому зверненні вказано наступне: «З метою фінансування оплати праці медичних працівників закладів освіти за рахунок коштів державної освітньої субвенції, пропонуємо внести зміни в п.3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015року № 6, виклавши його в наступній редакції: «Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних, медичних працівників таких закладів і установ освіти…».

Ольга Трач

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