Збільшити кількість людей, яких можна перевозити громадським транспортом у період запровадження протиепідемічних заходів, пропонують тернопільські депутати.

Із такою пропозицією вони звернулися до Кабінету міністрів України. Текст звернення прийняли на третій сесії Тернопільської міськради 29 січня.

– Враховуючи побажання мешканців громади, звернення автотранспортних підприємств, комунальних і приватних, прийнято рішення, яким ми рекомендували Уряду внести зміни до постанови Кабміну і збільшити кількість людей, які мають право їхати у громадському транспорті, – прокоментував прийняте рішення під час брифінгу міський голова Сергій Надал. – Ті обмеження, які існують сьогодні є дуже некомфортними, для людей є проблемою доїхати на роботу, на навчання та повернутися додому. Немає різкого спалаху захворюваності, як це було раніше, тому ми рекомендували дозволити перебування пасажирів у транспорті не тільки в межах сидячих місць, але й стоячих. Сподіваємось Уряд дослухається до нас. В разі якщо буде погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус дати можливість органам місцевого самоврядування самостійно приймати обмежувальні заходи.

Зокрема, у тексті звернення зазначено наступне: «Звертаємося до Вас із пропозицією внести зміни в підпункт 10 пункту 2 Постанови від 09.12.2020 №1236 та викласти його в наступній редакції: «здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у всьому громадському транспорті, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння та 50% кількості стоячих пасажирів, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу, визначеною в реєстраційних документах на цей транспортний засіб». Одночасно, вимагаємо надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо самостійного визначення доцільності та обсягу карантинних обмежень».