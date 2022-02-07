Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби зібрав юних борців з різних регіонів України. Тернополяни Юрій та Максим Радики стали призерами змагань, здобувши “бронзу” і “золото”.

Поєдинки проходили в Одесі. Як повідомили у Федерації греко-римської боротьби міста Тернополя, у змаганнях брало участь понад 280 спортсменів. Тернопіль представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи та обласної школи вищої спортивної майстерності.

“У місті Одеса завершився Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Толмачова І. Г. 280 спортсменів зі всієї України брали участь у змаганнях. Також були команди з Естонії, Киргистану, Молдови. Вихованці «КДЮСШ з греко-римської боротьби» Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної «Школи вищої спортивної майстерності» стали переможцями та призерами турніру. Зокрема, серед юнаків 17 років у ваговій категорії 55 кілограмів, “бронзу” здобув Юрій Радик. А у ваговій категорії 71 кілограм перемогу виборов Максим Радик. Обидва юнаки — вихованці Великоберезовицької ЗОШ. Вітаємо батьків спортсменів та тренерський склад”.

Переможцям вручили медалі та подарунки. Вони братимуть участь у змаганнях міжнародного рівня.