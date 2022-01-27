“Золото” та “бронзу” здобули тернопільські борці Едуард Стрільчук та Володимир Войтович на чемпіонаті України.

Змагання проходили в Запоріжжі. Спортсмени представляють Федерацію греко-римської боротьби міста Тернополя.

На чемпіонат з’їхалося 150 спортсменів зі всієї України. Змагання тривали протягом двох днів. Спортсмени мірялися силами у різних вагових категоріях. Як повідомили у Федерації греко-римської боротьби міста Тернополя, Едуард Стрільчук та Володимир Войтович здобули «золото» і «бронзу» чемпіонату України серед спортсменів до 23 років.

“Виступаючи у ваговій категорії 55 кг, Едуард Стрільчук здобув перемогу і відповідно, завоював «золото». А Володимир Войтович став бронзовим призером у ваговій категорії 60 кг. Спортсмени представляють Федерацію греко-римської боротьби міста Тернополя, тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана та Віталія Ліщинського”.

Попереду у спортсменів — змагання на міжнародному рівні.