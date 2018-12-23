Тернопільські борці здобули призи у Хорватії

23/12/2018 Розмір тексту:

Міжнародний Різдвяний турнір з греко-римської боротьби зібрав юних спортсменів з чотирнадцяти країн світу. Серед учасників змагань – вихованці ДЮСШ з греко-римської боротьби міста Тернополя.

Різдвяний турнір з греко-римської боротьби проводять традиційно всередині грудня. Це досить популярні змагання, – кажуть спортсмени. Цього разу участь брало 243 борці з 14-ти країн світу: України, Молдови, Румунії, Угорщини, Швеції, Греції, Сербії, Італії, Македонії, Боснії, Герцеговини, Чехії, Чорногорії, Болгарії та Хорватії. Серед учасників – кадети і молодші юнаки.

«Змагання проходили в особистому заліку. Призові місця посіли вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби»: Олександр Шевчук, Назар Бабінський, Дмитро Мілов, Анатолій Паснак, Максим Радник. Вітаємо спортсменів, їхніх батьків, а також тренерів Андрія Телебана та Володимира Лучанка», – повідомляє Федерація греко-римської боротьби Тернопільської області.

До слова, в середині грудня завершився CENTRAL EUROPEAN LEAGUE-2018, команда «Мукачево-Тернопіль» здобула перемогу і посіла п’яте командне місце CENTRAL EUROPEAN LEAGUE 2018.

Софія Романська