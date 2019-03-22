У Чехії завершився Міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Grand Prix Chomutov 2019». На змаганнях першість виборола збірна команда, серед яких і тернополяни.

«Grand Prix Chomutov 2019» – популярні змагання, на яких Україну представляли спортсмени з Тернополя, Києва, Вінниці, Мукачева, Стрия. Збірну команду формували серед кадетів 2002 – 2004 років народження. Наші земляки здобули першість.

«У місті Хомутов, що в Чехії завершився Міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Збірна України (команда м. Тернополя, м. Києва, м. Вінниці, м. Мукачево, м. Стрий) серед кадетів посіли загально командне перше місце!», – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

Нагадаємо, учора команда тернопільських футболістів стала Чемпіоном України. Нашим землякам вдалося вибороти першість на змаганнях всеукраїнського рівня.

Софія Романська