На Рівненщині розпочався Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби імені Віталія Ставського, спортсмена і воїна АТО, який загинув під час атаки російських терористів.

У змаганнях бере участь понад сто спортсменів з різних регіонів України, а зокрема і з Тернополя.

Змагання триватимуть упродовж трьох днів. Беруть участь у турнірі окрім українських команд, представники Білорусі, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя. «Проходять змагання в місті Костопіль Рівненської області. Це Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті кавалера ордена ІІІ ст. «За мужність» Віталія Ставського. У турнірі бере участь понад 100 спортсменів з Тернопільської, Київської, Львівської, Рівненської областей, та дві команди з Білорусі».

Додамо, Віталій Ставський – вихованець Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю, чемпіон України 2007 року, майстер спорту з греко-римської боротьби. З жовтня 2011-го проходив службу за контрактом у Львівській військовій частині. Був командиром відділення 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Спортсмен загинув 3 вересня 2014-го року у день свого народження під час атаки російських терористів на аеропорт Луганська.

Софія Романська