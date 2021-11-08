Тернопільські борці повернулися з відкритого турніру з греко-римської боротьби, який відбувся на Рівненщині. Наші земляки вибороли золоті, срібні та бронзові нагороди.

Змагання зібрали понад двісті спортсменів з усіх областей України. Також у поєдинках брали участь борці з Молдови. Змагання були присвячені 80-річчю заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Павла Леонтьєва. Як повідомили у Федерації з греко-римської боротьби області, учасники з Тернопільщини посіли ряд призових місць.

“У ваговій категорії 41 кілограм Назар Бабінський здобув “бронзу”, Владислав Топольницький виборов “срібло” у ваговій категорії 44 кг., перше місце здобув Павло Павлович у категорії 57 кг., Вадим Небор, Матвій Кротюк, Олександр Юровський та Юрій Хай також здобули “бронзу”. Вітання батькам спортсменів і тренерам”.

Переможці готуються до змагань на міжнародному рівні, які відбудуться у грудні.