Міжнародний турнір з греко-римської боротьби зібрав у Польщі понад двісті спортсменів. До змагань долучилися борці з Литви та України. Тернопільські борці отримали золото, срібло та бронзу.

На міжнародному турнірі Україну представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Тернополя та “Школи вищої спортивної майстерності”. Володимир Войтович, студент ЗУНУ, у ваговій категорій 60 кілограмів виборов першість, Едуард Стрільчук здобув срібну нагороду, а Василь Васильківський у ваговій категорії 67 кілограмів — бронзу. Як зазначив співорганізатор Ігор Петрівський, міжнародний турнір з греко-римської боротьби серед молоді U-23 “Puchar Polski Memoriał Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego” – популярні змагання, які щороку збирають кращих борців. Тернопільські спортсмени цьогоріч показали добрі результати. “Більшість з них на цих змаганнях встановили особисті рекорди, що найважливіше, а також отримали нагороди у змаганнях. У нас цього року брали участь кращі спортсмени з Польщі, Литви та України. Загалом ми мали понад 200 учасників, рівень був високим, конкуренти гідні. Велика подяка усім учасникам, а також тренерам”.

Греко-римська боротьба — європейський вид боротьби, мета якого — покласти супротивника на лопатки. Цей вид спорту виник у Стародавній Греції. Після заборони гладіаторських поєдинків, боротьба залишалася улюбленою народною розвагою.