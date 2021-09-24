“Кубок Закарпаття” виборювали спортсмени з різних регіонів України в Ужгороді. Тернопільські борці показали кращі результати та привезли медалі призових місць.

Це ІІ відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби серед юнаків. Змагання на Закарпатті зібрали майже триста спортсменів. Вихованці «КДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» вибороли ряд медалей.

“Ми беремо участь у таких змаганнях не вперше. Кожного разу вони особливі, адже тут збираються ті, хто живе спортом, греко-римською боротьбою. Цього року наші суперники були досить сильними. Тому усім доводилося нелегко. Тішить те, що ми тут виклалися наповну. Будемо повертатися додому щасливими та наповненими, готуємося до нових поєдинків. Адже спортсмен не може зупинятися на досягнутому”, – каже борець Олександр Островський.

Попереду у переможців — змагання на всеукраїнському та міжнародному рівнях.