Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Кубок Закарпаття» завершився в Ужгороді.

У змаганнях брало участь 220 спортсменів із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Вінницької і Тернопільської областей.

Вихованці Тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби привезли з турніру срібні та бронзові нагороди. Серед призерів – Топольницький Владислав (ЗОШ №11, 7-Г клас), Кротюк Владислав (ЗОШ №6, 5-А клас), Квасецький Нікіта (Глибочецька ЗОШ, 7-А клас), Павлович Павло (ЗОШ №16, 7-А клас), Томбоштейн Володимир (ЗОШ №23, 7-В клас), Небор Вадим (ЗОШ №24, 7-А клас), Кротюк Матвій (ЗОШ №6, 4-Б клас), – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

Додамо, ДЮСШ з греко-римської боротьби відзначає 50-річчя. З цієї нагоди 12 вересня школа організовує відкриті змагання: Всеукраїнський турнір пам‘яті майстра спорту ШУЛЬКА П.І. Поєдинок відбудеться за адресою: м. Тернопіль ТРЦ Подоляни “Concert Hall”.

Софія Романська