Відкритий всеукраїнський турнір з боксу зібрав спортсменів з різних областей. Тернопільщину відстоювало троє боксерів. Вони вибороли «золото» і «срібло».

Змагання проходили у Львові. Силами мірялися понад 150 боксерів 2004-2005 років народження із двадцяти областей України, а також команди з Молдови та Ізраїлю. Честь Тернопільської обласної Федерації боксу відстоювали троє спортсменів, у здобутку яких золота і срібна нагороди.

«Вихованець ОДЮСШ з літніх видів спорту і обласної школи вищої спортивної майстерності Назар Чеверда, який виступав у ваговій категорії 92 кг, піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу і став переможцем. У першому поєдинку Назар достроково переміг сильного спортсмена з Дніпра, майстра спорту, чинного призера чемпіонату Європи», – розповів тренер спортсмена Анатолій Фірман.

Ще один тернопільський боксер Микола Загородний став срібним призером турніру, посівши друге місце у ваговій категорії 71 кг. Спортсмен тренується під керівництвом Володимира Шнуровського.