Чемпіонат України з боксу серед жінок і чоловіків (еліта) тривав тиждень в Яблуниці на Івано-Франківщині. У ньому взяли участь більше двохсот спортсменів з різних регіонів України.

Жіночу команду від Тернопільщини представили Олеся Крисюк, Каріна Вовк та Соломія Голован. За результатми змагань у своїх вагових категоріях Олеся Крисюк та Каріна Вовк вибороли «срібло», а Соломія Голован зайняла п’яте місце.

– Каріна Вовк виступала у ваговій категорії 63 кілограми, – розповів Руслан Фірман, тренер спортсменок. – У півфінальному поєдинку вона впевнено здобула перемогу над суперницею з Дніпра, а у фіналі, змагаючись з багаторазовою чемпіонкою України, чемпіонкою світу та Європи з Києва, їй не вистачило досвіду. В результаті Каріна зайняла друге місце. Олеся Крисюк виступала у ваговій категорії 81 кілограм і теж стала срібною призеркою турніру. Вона дуже впевнено йшла до перемоги: в першому поєдинку за явної переваги перемогла спортсменку зі Львова, у півфіналі здобула перемогу над суперницею з Чернігова, а от у фінальному поєдинку поступилася багаторазовій чемпіонці України, фіналістці чемпіонату Європи з Хмельницького. Таким чином Олеся теж зайняла друге місце, як і її колега по команді.

За даними управління молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА, дівчата займаються боксом у КДЮСШ з греко-римської боротьби та ТОДЮСШ з літніх видів спорту, у спортивних клубах «Шкіряна рукавичка» і «Текстильник», також представляють обласну ШВСМ та обласне відділення ФСТ «Динамо. Олеся Крисюк та Соломія Голован навчаються у Західноукраїнському національному університеті, а Каріна Вовк – студентка факультету фізвиховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Завоювавши срібні медалі, наші спортсменки можуть увійти до збірної команди України, яка братиме участь у Чемпіонаті світу з боксу та Європейських іграх.