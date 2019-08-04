Тернопільські артилеристи вправлялися у застосуванні гармат.

Для військовослужбовців організували конкурс на кращий артилерійський розрахунок. Переможців відзначили нагородами.

Для тернопільських артилеристів змагання організовують регулярно. Це допомагає їм тримати себе у формі та постійно вдосконалюватись у військовій справі, – розповідає прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

«У підрозділах тернопільських артилеристів відбувся конкурс на кращий артилерійський розрахунок гармат 2А36 та 2А65. Військовослужбовці змагалися у навичках зі спеціальної та фізичної підготовки, на час і точність розгортали гармату, наводили на ціль, приводили її до бою. Незабаром на артилеристів чекають нові випробування на змаганнях в ОТУ «Північ», а також на кращий артилерійський розрахунок об’єднаних сил».

Командир артилерійської бригади, полковник Сергій Баранов привітав переможців грамотами та відзнаками, побажав подальших успіхів.

Софія Романська