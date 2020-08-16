Професійні військові змагання зібрали артилеристів з різних регіонів України у Донецькій області. Тернопільські артилеристи здобули провідні позиції у поєдинках. І цим вони продемонстрували високий рівень готовності до виконання бойових завдань.

Поєдинки тривали протягом кількох днів на одному з полігонів Донецької області. Справжнім випробуванням на фізичну і психологічну витривалість стала артилерійська смуга перешкод, – розповів прес-офіцер Юрій Кульпа. Військовикам доводилось діяти злагоджено і чітко, щоб не лише дійти до фінішу, а й досягти якомога вищих результатів.

“У ході змагань артилеристи продемонстрували свої навички у володінні штатним озброєнням і військовою технікою. Разом з тим продемонстрували рівень готовності до виконання завдань за призначенням. У результаті — успішно впоралися зі всіма випробуваннями, які були у конкурсі. Зокрема, наші бійці впевнено здобули перемогу серед розрахунків МТ-12 «Рапіра». Що ж стосується двох інших розрахунків, а саме 2А36 «Гіацинт-Б», то вони у своїй категорії зайняли друге та третє місця. У підсумку всі три підрозділи піднялись на п’єдестал, отримали дипломи й грамоти від Командування операції об’єднаних сил”.

Софія Романська