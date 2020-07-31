Тернопільські артилеристи зібралися на військовому полігоні для вдосконалення професійних навичок. Вони пройшли вишкіл з вогневої підготовки та поводження зі зброєю.

Військовослужбовці артилерійської бригади вдосконалюють свої знання і навички регулярно, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Зокрема, вони тренуються на полігонах різних регіонів України. Втім, серед ключових завдань — вдосконалення навичок з вогневої підготовки.

“На одному з полігонів армійці виконали вправи стрільб з автомата, пістолета та кулемета. Перед виконанням вогневих завдань керівники на навчальних місцях проводили інструктажі по заходах безпеки під час поводження зі зброєю, військовослужбовці на час розбирали та збирали автомат, здавали заліки з тактико-технічних характеристик стрілецької зброї. У підсумку армійці відстрілялись на хорошому рівні та показали високий рівень майстерності та бойової виучки”.

Додамо, регулярні тренування допомагають військовикам залишатися у відмінній формі та при необхідності ставати на захист українських позицій в зоні ООС.

Софія Романська