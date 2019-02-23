“Боги війни” з Тернополя знімуться у кліпі

23/02/2019 Розмір тексту:

Гурт «Нічлава» вирішив присвятити музичну композицію військовослужбовцям окремої артилерійської бригади. Назва твору: «Падаючи на сніг». За словами композитора і вокаліста гурту Андрія Підлужного, пісня відображатиме реальні події з життя військовослужбовців.

«Вже незабаром український гурт «Нічлава» розпочне масштабні зйомки музичного кіно-кліпу на пісню «Падаючи на сніг». До зйомок будуть залучені військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади, актори, артисти, спортсмени, бойові офіцери, серед яких Сашко Алексєєв, Роман Мельник (позивний Мамонт), Віталій Луцишин (Позивний Соба), Юлія Шкугра, Ігор Хомко, а також народний артист України Гриць Драпак», – повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої 44-ої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

У зйомці кліпу застосовуватимуть навчальну зброю, а також бойову техніку. Відеоряд у музичній композицій буде максимально наближеним до реальності. У зйомці використовуватимуть танки, бойові машини «Штурм», гармати «Рапіра» та «Гіацинт».

Софія Романська