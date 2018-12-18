Тернопільські “боги війни” освоюють семитонну артилерійську систему. ФОТО

18/12/2018 Розмір тексту:

Триває навчання 44-ої окремої артбригади. Для бійців проводять тренувальні заняття зі спеціальної підготовки на гаубицях «Мста-Б», 152 мм калібру. Також артилеристи тренуються на семитонній системі, яка масово знищує живу силу і техніку противника.

«Семитонна артилерійська система, яка призначена для знищення живої сили й техніки противника з легкістю перевтілюється на слухняну «іграшку», як кажуть гармаші, в руках професіоналів. Заняття з підготовки особового складу організовують молоді командири, разом з тим удосконалюють свої навички в управлінні підрозділами. Не зважаючи на погодні умови, обслуги на час відпрацьовують злагодженість своїх дій, а обчислювачі та навідники виконують нормативи на залік. Артилеристи, котрі нещодавно повернулись із зони ООС, практично “живуть” тим, щоб повернутися назад і стверджують, у разі загострення готові до виконання найскладніших завдань, щоб захистити українських громадян від знахабнілих окупантів», – відзначив прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Додамо, у десяти областях України запроваджено воєнний стан. Відтак воєнні частини в усіх регіонах приведенні до повної бойової готовності. А бригади територіальної оборони відновили спеціальні навчання, приєднатися до яких можуть всі охочі.

Софія Романська