Тернопільські “боги війни” готуються відбивати наступ ворога. ФОТО

10/02/2019 Розмір тексту:

Бійці 44-ої артилерійської бригади проводять спецнавчання на території операції об’єднаних сил. Військовослужбовці тренуються відбивати можливий наступ ворога в умовах військової ситуації.

Як повідомив прес-офіцер 44-ої артилерійської бригади Юрій Кульпа, артилеристи однієї з бригад оперативного командування «ЗАХІД» вже провели ряд спецзанять і готові відбивати атаки ворога.

«Військовослужбовці протитанкової батареї в рамках занять з вогневої підготовки провели стрільби зі штатного озброєння – 100-мм протитанкової гармати МТ-12 “Рапіра”. Розрахунки влучали прямою наводкою в умовну ворожу бронетехніку. Снайперка, як ще називають «Рапіру», влучала в «яблучко» з першого разу, немов зрешетила ціль точним попаданням. Варто відзначити, що майже усі військовослужбовці мають чималий бойовий досвід, адже виконують свої обов’язки вже не перший рік у тому числі в АТО/ООС. Згодом командир дозволив своїм підлеглим попрацювати вільно, де кожна обслуга без загальної команди відпрацьовувала по цілях, аж до повного знищення танків. Таким чином артилеристи закріпили свої навички у прийнятті рішення, чітко виконували завдання згідно визначених посадових обов’язків у складі своїх розрахунків».

Додамо, також тернопільські артилеристи регулярно тренуються на полігоні поблизу села «Біла».

Софія Романська

Фото Юрія Кульпи