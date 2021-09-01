Понад 600 кілометрів на велосипедах проїхали тернополяни Олександр Волошин та Роман Крих. Вони мандрують закинутими костелами й замками Тернопільщини та знімають відео про свої подорожі.

У Всесвітній день блогера про своє захоплення розповіли Суспільному.

Тернополяни Олександр Волошин та Роман Крих приїхали в село Романівка Тернопільського району. У напівзруйнованому костелі роблять останні дознімання для відеоролика. Олександр Волошин розповідає, ідея створити відеоблог про костели Тернопільщини виникла пів року тому:

“Ми поступово до цього йшли. Каталися велосипедами завжди, по селах і полях, і це перший костел, куди ми випадково заїхали. Він мене вразив, дуже гарна архітектура. Я просто інших ще не бачив”.

Тернопільські блогери мандрують закинутими костелами і замками областіСуспільне Тернопіль

Тернопільські блогери мандрують закинутими костелами і замками області

Олександр Волошин розповідає, своїми відео намагаються привернути увагу до зруйнованих архітектурних пам’яток. Також під час мандрівок блогери розчищають територію навколо закинутих костелів.

Роман Крих каже, разом з Олександром Волошиним відвідали 14 костелів Тернопільщини. Зйомки одного відео тривають тиждень. А монтаж – 2 тижні, каже Роман Крих:

“Ми тут відзняли загальний вигляд. Проїхалися дроном по колу. Зняли стан, в якому зараз костел, тріщини. Також двері і замуровані вікна. Розчистивши середину, ми змогли побачити стелю з розписом. Знімали так, щоб глядач бачив, як виглядає і де знаходиться цей костел”.

Тернопільські блогери мандрують закинутими костелами і замками областіСуспільне Тернопіль

Тернопільські блогери мандрують закинутими костелами і замками області

Після того, як змонтують випуск про костел у Романівці, блогери планують зняти відеоролик про віадуки, які є на Тернопільщині, розповідає Роман Крих.