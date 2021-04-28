Акція «Великодній кошик» триває у Тернополі. У благодійному фонді «Карітас» зібрали пакунки для потребуючих людей. Продуктові набори вони отримають напередодні Пасхи.

Як повідомив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, цього року волонтери зібрали 300 великодніх кошиків. Туди поклали яйця, масло, сир, майонез, олію, ковбасу та хрін.

«Нашою метою було зібрати 300 великодніх кошиків, які отримають самотні люди похилого віку та сім‘ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Робити добро просто. До того ж, зроблене добро повертається сторицею та словами вдячності тих, кому ми допомагаємо. Перерахувати кошти на реалізацію благодійних акцій можна за таким рахунком: АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, UA683253650000002600201171387, код: 21162280».

Додамо, акція «Великодній кошик» діє у Тернополі від початку заснування благодійного фонду «Карітас». Понад двадцять років поспіль потребуючі жителі краю перед Великоднем отримують продуктові пакунки.