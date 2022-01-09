Військовослужбовці частини А1461, що дислокується на Тернопільщині, відсвяткували Різдво на службі. Вони зібралися за святковою вечерею та колядували.

Помолившись спільною молитвою, скуштувавши смачної куті військовослужбовці заколядували, привітали один одного зі святами. Командир військової частини, підполковник Володимир Велігоша звернувся до всіх присутніх: “Сердечно вітаю Вас з Різдвом, бажаю не втрачати віри, завжди пам’ятати, що вдома на вас чекають рідні та близькі люди, які щодня підносять до Бога свої молитви за вас! Бажаю вам та вашим родинам добробуту, збереження військових традицій, нових перемог, очікуваних сподівань, звершень у благородній справі служіння Україні. Також у цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю”.

По завершенню святкування військовослужбовці повернулися до своїх обов’язків.