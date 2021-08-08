Тернополяни перемогли команду львівських легкоатлетів у змаганнях навколо ставу. Наші бігуни подолали п’ятикілометрову дистанцію за 3.15.19 хв., випередивши львів’ян майже на 2 хв.

Змагання організували у рамках проекту “Runday”. У кожній з команд було по 10 учасників: по 7 чоловіків і три жінки. “Загалом ми дружня рандеївська родина. Але позмагатися між бігунами з різних міст виявилося непоганою ідеєю. Ми побачили сили наших команд і зрозуміли, над чим потрібно працювати. Загалом тернопільські бігуни досить сильні. Очевидним є результат регулярних тренувань. Хоча командні змагання специфічні, тут має значення рівень підготовки усіх учасників”, – каже бігун, учасник змагань Андрій Островський.

Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі майже п’ять років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Як розповів координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов. «Ми біжимо спеку, дощ, сніг і мороз. Датою заснування руху є 15 жовтня 2016-го року. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті».