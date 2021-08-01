5 років минуло від створення всесвітньої бігової ініціативи Runday. Тернопільські легкоатлети долучилися до відзначення ювілею та влаштували святковий забіг.

Тернопільські рандеївці стали справжньою легкоатлетичною родиною. Щосуботи вони організовують тренування, вільні для відвідування всіх охочих. “Ми вже відсвяткували 5-й день народження Runday. Для нашої бігової родини це важлива подія. Адже за цей період ми виросли, дехто з нас здобув медалі та нагороди. Але найголовніше те, що ми продовжуємо рости. Регулярні тренування дають добрий результат. Приєднуйтеся до нашої дружньої родини. Разом ми можемо робити неймовірні речі” – каже бігунка Анастасія Гук.

Від створення легкоатлетичного руху Runday бігуни подолали 131 190 км. Наймолодшому рандеївцю — 10 років, а найстаршому — 70. Долучитися до тренувань можуть всі охочі. У Тернополі забіги організовують щосуботи біля Тернопільського ставу.



