Чотири роки минуло у Тернополі від створення клубу “RunDay”. За цей час команда бігунів поповнилася професійними легкоатлетами й аматорами. Усіх об’єднав біг і здоровий спосіб життя.

Рандеївці тренуються щосуботи біля Тернопільського ставу. Заняття розпочинають о 8.45 з професійної розминки, потім усі прийнятним для себе темпом долають п’ятикілометрову дистанцію біля Тернопільського ставу.

“Долучився до “RunDay” відносно недавно, поєдную ці тренування із сольними пробіжками протягом тижня. Це допомагає мені тренувати серце, вже позбувся багатьох проблем зі здоров’ям і зайвої ваги. Головне — бігати нешвидким темпом, поступово збільшуючи його. Тепер без бігу мені складно. Раджу всім бігати, хто не знає, як проводити вільний час, і як покращувати свою фізичну форму”, – каже тернополянин Іван Савчук.

Додамо, заснували легкоатлетичний рух «Рандей» Руслан і Олександр Ружицькі. Пробіжки насамперед стартували у Києві, Львові, а потім у Тернополі. Перший забіг в обласному центрі організували 15 жовтня 2016 року. Нині тернопільські рандеївці стали частиною світової легкоатлетичної родини, яка нараховує два мільйони осіб.

Софія Романська